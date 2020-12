¿Es gay? Destrozado, el galán de Televisa David Zepeda se sincera y hace fuerte revelación

Ciudad de México.- El galán de Televisa David Zepeda continúa respondiendo a los rumores sobre su supuesta homosexualidad, luego de que en las últimas semanas volvieran a resurgir algunas especulaciones al respecto tras el fallecimiento del estilista Daniel Urquiza.

Durante la entrevista que sostuvo con la periodista de espectáculos Mara Patricia Castañeda, el actor, quien actualmente protagoniza la exitosa telenovela Vencer el desamor en Las Estrellas, reiteró que le encantan las mujeres y, en que caso de ser homosexual, no tendría problema en admitirlo.

No me pudieron levantar un falso más tajante, o sea, amo a las mujeres, y si me encantaran o me gustaran los hombres también lo diría, sin problema y no tiene nada de malo, pero no, nada que ver, y entiendo también que estábamos en el ojo del huracán, entonces lo más fácil es inventar notas para comer", explicó.

De la misma manera, el artista, quien inició su carrera artística en TV Azteca y confesó quedarse sin exclusividad en Televisa en 2019, recordó el momento en que se filtró un video íntimo que protagonizaba, manifestando su descontento con la persona que lo sacó a la luz, además de destacar que si el video fuera de una mujer, la reacción de la gente hubiera sido distinta.

"Fue una exnovia con la que yo salía, y no fue que yo le mandé un video, fue una videollamada a través de Skype y ella la grabó... eso no se hace... El hecho de confiar en una mujer, me hizo sumamente vulnerable y me dio esta lección, pero parece ser que no la aprendí bien", dijo. Y esque poco después, volvió a suceder lo mismo.

Fue un momento muy desagradable, ahorita te lo digo medio cotorreando, pero fue sumamente difícil, cuando se filtra este video fue… tengo 11 sobrinos, imagínate, la pena que me daba, con mis hermanas, hermano, mis padres".

"Fue realmente una pesadilla. Si hubiera sido ahora un hombre a una mujer, pues la gente dice, no, no se vale, etcétera, pero como es actor, es artista dicen, y es hombre, pues te traen en todos lados de bajada ahí, no hay problema, no bullying ni hay nada, pero es fuerte lo que yo vivía", destacó.

Fuente: Agencia México