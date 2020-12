"Sigo con vida": Chumel Torres le hace frente a los rumores sobre su muerte

Ciudad de México.- Este sábado 5 de diciembre, trascendió en redes sociales, la noticia falsa sobre la muerte del youtuber, Chumel Torres, ocasionando que miles de internautas reaccionaran.

Todo se originó, debido a que la cuenta falsa de un medio impreso publicó la nota sobre el supuesto deceso del famoso de Internet, señalando que falleció al ser atropellado durante la madrugada.

No obstante, tras enterarse de esto, muy fiel a su estilo cómico, Chumel se mostró en un video de Twitter para negar dicha información e informar que se encuentra mejor que nunca.

Amigos hay unos reportes de que me habían atropellado y que tenía baja respiración por el Covid, no crean nada de esto. Estoy bien, estoy aquí en mi casa pasándola cool, ustedes de verdad no tengan ningún pedo, yo estoy a todo dar, ok, cuídense mucho, hasta luego", dijo Chumel mediante un video en el que mostró sus glúteos.