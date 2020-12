El cantautor Javier Solo y Jenny and the Mexicats graban 'La madre que me trajo'

Madrid, España.-El músico y compositor ibérico Javier Solo anunció que está trabajando en sencillos que serán parte de su nuevo disco, uno de ellos es La madre que me trajo, que grabará en colaboración con Jenny Ball de la agrupación Jenny and the Mexicats.



En rueda de prensa virtual, los artistas anunciaron la grabación del sencillo La madre que me trajo, que será lanzado el 2021.



Javier Solo explicó que estuvo buscando colaboraciones con bandas mexicanas para preparar el material de su nuevo disco y fue así que se contactó con Jenny Ball, cantante de la agrupación Jenny and the Mexicats.

Pensamos en Jenny and the Mexicats, un grupo brutal y con ritmo y creo que nos está quedando una gran canción”, expresó Javier Solo.

En el tema fusionan los ritmos rockeros de Javier con la multiculturalidad de Jenny and the Mexicats. La canción fue compuesta por el cantautor quien además mencionó que también hizo colaboración con otros artistas como Fernando de Residentes y Los Daniels. Pero por lo pronto se encuentran grabando este sencillo.

España está en nuestra alma. De hecho, David, el cajonero y percusionista de los Mexicats, es de allá y nos da gusto tocar esas mezclas de raíces con artistas de España”, señaló Jenny Ball.



También hablaron de conciertos para tocar estas canciones el próximo año en la Ciudad de México de manera presencial y que serán grabados para transmitirse vía streaming.

Nos hemos tenido que bajar de la furgoneta por la coyuntura actual. Creemos que es un buen momento para crear y generar contenido y compartir y con muchísimas ganas de que escuchéis ‘La madre que nos trajo’”, dijo el músico y compositor, sobre la situación de aislamiento por la pandemia por la que tuvieron que suspender conciertos tanto él como Jenny and the Mexicats.