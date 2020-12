Ingrid Coronado luce sus impecables piernas y pone a delirar a sus enamorados

Ciudad de México.- La carismática y talentosa, Ingrid Coronado, acaparó todas las miradas de sus enamorados de redes sociales luego de presumir en un par de fotografías la increíble silueta que conserva a sus 46 años.

Por medio de su cuenta de Instagram, la expresentadora de Venga la Alegría se dejó ver de lo más contenta y radiante utilizando una prenda similar a un vestido de playa, el cual permitió observar a detalle sus bien cuidadas piernas.

Esto pasa cuando uno tiene ‘fríocalor’ jaja ¿Te ha pasado? Antes me importaba mucho lo que opinaran de mí, con el tiempo me he ido curando de esa enfermedad”, escribió la famosa en la publicación.