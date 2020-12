Leonardo DiCaprio está en conversaciones con Marvel para unirse a su universo cinematográfico

Estados Unidos.- Desde hace más de 10 años el Universo Cinematográfico de Marvel se ha convertido en una de las franquicias más exitosas del cine, pues algunos de sus títulos se encuentran en las películas más taquilleras de la historia.

Así mismo, entre sus más de 20 películas han pasado grandes celebridades como Anthony Hopkins, Cate Blanchett, Kurt Russell entre otros. Además, de que varios actores consolidaron sus carreras gracias a la exitosa compañía.

Lee también: ¡Sobrevive al invierno! Prendas que no deben faltar en el guardarropas durante esta temporada

Tras todo estos logros, no es sorpresa de que el ganador del Oscar, Leonardo DiCaprio podría ser estar interesado en unirse a la franquicia, ya que algunas fuentes mencionan de el medio We Got This Covered que el actor está en conversaciones con Kevin Feige, presidente del MCU para trabajar en algún futuro proyecto.

Te podría interesar: Esta es la sencilla receta para poder hacer las famosas bombas de chocolate

Sin embargo, a pesar de que el DiCaprio esté en conversaciones, no asegura de que ya forme parte de Marvel, pues ya se han reportado algunos casos en que los actores no llegan a ni un acuerdo y optan por no firmar ni un contrato.

Fuentes: Tomatazos