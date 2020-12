Netflix ignora ordenes del gobierno británico y no pondrá aviso de ficción en 'The Crown'

Estados Unidos.- Hace algunos días el secretario de Cultura del Reino Unido, Oliver Dowden, pidió a la cadena de streaming de Netflix que colocaran un aviso de responsabilidad de ficción al programa The Crown mediante una entrevista con Daily Mail.

Esto se debe a que la familia real está bastante molesta por lo mostrado en la más reciente temporada y argumentaron que puede causar confusión a una generación de espectadores que no vivió esos eventos y no sabrían diferenciar lo que fue real y lo que no.

Sin embargo, todo indica que Netflix no está de acuerdo con la petición y a decidicido ignorarla, pues argumentan que el show siempre ha sido presentado como un drama, por lo que es suficiente para entender que es un obra de ficción, por lo que no hay necesidad del aviso.

Siempre hemos presentado The Crown como un drama, y ​​tenemos plena confianza en que nuestros miembros entienden que es una obra de ficción que se basa ampliamente en eventos históricos".

Así mismo, el porta voz de la cadena de streaming volvió a afirmar que no tenían ni un plan de hacerlo y no lo ven como una necesidad el hecho de agregar el mencionado anuncio.

Como resultado, no tenemos planes, y no vemos la necesidad, de agregar una exención de responsabilidad".

Fuentes: Variety