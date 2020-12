Rafael Amaya: Karem Guedimin, salvadora del actor tras dejar 'El Señor de los Cielos' por adicciones

Ciudad de México.- Karem Guedimin, representante, amiga y "salvadora" de Rafael Amaya, recientemente ha tenido una entrevista exclusiva con People, dónde reconoció que a lo largo de seis años siempre estuvo luchando para que estuviera bien el actor de El Señor de los Cielos, "apoyándolo" y "aconsejándolo" para que saliera adelante, especialmente cuándo cayó en las adicciones.

Guedimin, señaló que desde hacía muchos años Amaya no se sentía nada bien y luchaba contra la depresión y la ansiedad, lo que aumentó con la fama adquirida por la serie de Telemundo, ya que comenzaban a buscar solamente al personaje, no al actor o a la persona, por lo que se sentía solo.

Te lo digo como mánager, si tienes a gente que no te suma y que te dice eres un fregón y cuando llegas con gente de tu trabajo y te dicen que te pueden sustituir y no te importa, eso no está bien, Él me decía, que se deprimía porque la gente ya no buscaban al actor, sino al señor de los cielos. Yo le decía a mí me vale que seas Rafael Amaya, el señor de los cielos, yo te quiero bien", reveló a la revista.