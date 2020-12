'Reina Isabel II' hace increíble donativo a causa benéfica de Kate Middleton

Reino Unido.- Olivia Colman, reconocida actriz de The Crown que interpreta a la Reina Isabel II, ha realizado un increíble donativo para la reconocida causa benéfica, East Anglia, la cuál cuenta con el apoyo de Kate Middleton desde que en el 2011 se convirtió en miembro oficial de la familia real británica al casarse con el Príncipe William.

East Anglia, es una de las muchas organizaciones que cuenta con el apoyo de la duquesa de Cambridge en el Reino Unido, la cuál se encarga de apoyar a las familias y niños que viven en hospicios, por lo que este año para recaudar fondos ha decidido subastar artículos que famosos, como Ed Sheeran, han dado para la buena causa.

Cabe mencionar que la esposa del Duque de Cambridge constantemente se ha visto visitando los hospicios de la fundación y brindando su total apoyo a esta campaña para recaudar los fondos para abrir nuevas instalaciones, como sucedió el año pasado.

Colman al igual que el intérprete de Give Me Love se ha unido a la gran causa y como donativo ha firmado el guión de la cuarta temporada de la serie producida por Peter Morgan y lo ha entregado al centro para que sea uno de los artículos subastados, sin duda este podría llevarse una gran suma.

El creador de la subasta, Griff Rhys Jones, ha dado declaraciones al respecto del importante evento que este domingo 6 de diciembre llegará a su fin y que ha logrado recaudar hasta el momento alrededor de 80 millones de dólares, a los cuáles contribuyó la actriz Cate Blanchette, quién dio una caja de lujo con golosinas de la película Carol.

Lo que daremos es un pequeño artículo por un servicio enorme y vital. Conocí a papás e hijos en Treehouse (el hospicio). Nunca me había sentido tan abrumado. Es un lugar que compra un tiempo precioso para las personas que realmente lo necesitan. No tengas miedo. Un hospicio no se trata de la muerte. Se trata de aprovechar al máximo la vida y la alegría. Si todos podemos ayudar esta subasta, realmente podemos auxiliar", dijo el presentador de televisión Griff Rhys Jones, creador de la subasta en un comunicado.