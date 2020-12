Adal Ramones relata los aterradores momentos de su secuestro en Televisa: "Me iban a matar"

Ciudad de México.- Adal Ramones recientemente se convirtió en el nuevo invitado al canal de entrevistas de Yordi Rosado, dónde recordaron sus mejores momentos dentro de Televisa, cuándo hacían Otro Rollo, pero el conductor y actor también rememoró la ocasión en el que fue secuestrado cuando su nivel de fama y éxito estaba en lo más alto.

Ramones recordó que estaba llegando a su casa después de haber ido a unas pláticas matrimoniales cuándo un grupo de hombres lo emboscó y subió en su camionera para secuestrarlo, durando una semana encerrado en un pequeño clóset.

Cuándo abro la reja me encañonan, me meten a mi camioneta y duro una semana secuestrado, fue récord... Me pegaban con la punta de la pistola, me laceraron el cuero cabelludo, yo iba mirando hacia abajo, hacia los tapetes", platicó.