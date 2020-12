Alfredo Adame da positivo a la prueba de Covid-19, ahora teme por el estado de su salud

Ciudad de México.- Recientemente, el polémico actor de televisión, Alfrado Adame, se realizó una prueba para saber si era portador del coronavirus, ahora compartió que salió positivo.

El conductor del programa en YouTube, La ley de Adame, acudió al doctor luego de presentar algunos síntomas, pues cuatro personas de la producción antes mencionada resultaron infectadas por el virus.

Fui al hospital y me dijeron que en cuatro o cinco días me tenían el resultado y ayer me metí a la aplicación y dio positivo", reveló Adame a El Universal.