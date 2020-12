¿Borracho? Raúl Araiza cae de nuevo en la tentación y llega de esta impactante manera a 'Hoy'

Ciudad de México.- Raúl Araiza, famoso y cómico conductor de Televisa, la mañana de este lunes 7 de diciembre ha dejado impactados a los espectadores del programa Hoy al presentarse de esta increíble manera por nuevamente haber caído en esta tentación que siempre lo mete en varios aprietos, ¿a caso llegó borracho al matutino?

El pasado lunes 30 de noviembre 'El Negro' decidió entrar a una apuesta con Paul Stanley, después de que Yurem Rojas lo convenciera tras ser depilado con cera debido a perder ante Brandón Castañeda, por lo que se comprometió a su perdía el Cruz Azul contra Pumas se vestiría de quinceañera y el actor de chambelan.

El pasado domingo 6 de diciembre se disputó el enfrentamiento entre Pumas y el Cruz Azul, los cuáles fueron abatidos en un cuatro a cero, por lo que Araiza tuvo que llegar a los foros del programa del brazo de rojas vestidos de chambelan con el logo y los colores del equipo al que apoyaba Stanley.

Yo solo quiero decir que es la última vez que apuesto, no me importa si vamos contra el Veracruz, no voy a apostar", aseguró el famoso conductor del matutino de Televisa.