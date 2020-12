Destrozado, 'Zague' confiesa todo sobre el escándalo que destruyó su matrimonio con Paola Rojas

Ciudad de México.- A más de dos años del escándalo que acabó con su matrimonio con Paola Rojas y que provocó un revuelo mediático, Luis Roberto Alves, mejor conocido como 'Zague', rompe el silencio sobre la filtración de su video íntimo.

En entrevista con el youtuber Zaba Live, el exfutbolista al fin da su versión de lo que pasó cuando salió a la luz su video íntimo, en junio del 2018, justo en el Mundial de Rusia.

El comentarista deportivo, quien es parte de Los Protagonistas en TV Azteca, reveló que siempre fue una persona profesional y que nunca se dio tiempo de caer en excesos porque estaba dedicado a su carrera.

Profesionalmente jamás di pauta para que hablaran eso de mí. Fui profesional en toda la extensión de la palabra. Dentro y fuera de la cancha".

El brasileño, visiblemente afectado, comentó que su teléfono supuestamente fue "hackeado" y comentó que todo el escándalo habría sido una "conspiración" en su contra.

Viene ese hackeo... yo estoy convencido de que eso fue una conspiración o un complot que trataron de hacer para sacar provecho de algo porque no había necesidad... Francamente eso fue un complot porque lo sacaron un día antes del Mundial, de que México jugara contra Alemania, del partido inaugural", explicó.

"No es que yo trajera en mi celular algo que estaba presumiendo, no es que fuera a lugares públicos haciendo alboroto. Cuando dejas de ser futbolista, pierdes esa inmunidad. Si antes no te podían tocar porque siempre fuiste ejemplar, sales de ese carril y creen que ya te pueden plantear cosas al tú por tú", dijo.

Aunque asegura que no sabe quién habrá sido el autor de esto, agregó:

Nadie es perfecto en esta vida, la perfección no existe. Yo soy católico y para mí, lo único perfecto es Dios (...) Todos nos podemos equivocar", dijo contundente.

Tras reconocer que esto le costó su matrimonio con la periodista y conductora de Televisa y que esto fue como un "tifón" en su vida, al ser cuestionado sobre si eliminaría esto si pudiera volver el tiempo atrás, dijo:

Por supuesto, por supuesto. No me arrepiento de mi vida, nada. Todo lo que hice, lo hice con conciencia. Buenas decisiones, malas decisiones. Aquí la lección es no volverte a tropezar con esa misma piedra".

Al hablar sin tapujos sobre qué fue en lo primero que pensó cuando esto salió a la luz, 'Zague' respondió:

Lo primero que pensé fue en mi exesposa, es periodista, es una persona reconocida acá en México, se llama Paola Rojas. Una mujer ejemplar, la madre de mis hijos que ha salido adelante desde muy joven para ganarse un espacio en este medio del periodismo, que es muy complejo. Lo primero que pensé fue en ella y en mis hijos".

'Zague' agregó que se enteró en una junta previa al primer programa antes de arrancar con el Mundial y que fue Christian Martinoli quien le informó de lo que estaba sucediendo. Luego de pensar que era una broma, rápidamente se dio cuenta de la magnitud de lo que había pasado.