'El Burro' Van Rankin confiesa que está arrepentido de tatuarse a sus hijas

Ciudad de México.- El conductor del programa Hoy, Jorge 'El Burro' Van Rankin, mediante la emisión del matutino confesó que está arrepentido de haberse tatuado el nombre de sus hijas.

En su relato menciona que le falta el de la tercera, sin embargo los anteriores no le gustaron debido a que la tipografía es algo fea, pues afirma que se los hizo de manera rápida sin escoger bien.

La neta me equivoqué de las letras, están horribles, no me gustaron", aseguró el conductor.