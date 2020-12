¿Es casado? Joanna Vega-Biestro responde al porqué no "presume" al padre de su hija

Ciudad de México.- Joanna Vega-Biestro, la guapa y reconocida conductora de Sale el Sol, mediante su cuenta de Instagram ha dado una respuesta ante el cuestionamiento de una fan sobre si el padre de su hija está casado con otra mujer y por eso no lo "presume" en sus redes sociales.

Vega-Biestro el pasado domingo 6 de diciembre compartió que recibió un mensaje en el que una de sus fans le cuestiona el porque no muestra en sus redes sociales al padre de su primera hija, ni habla de él, llevándola a sospechar que estaba casado con alguien más.

Ante estas acusaciones la querida conductora señaló que no estaba con alguien casado, sino que su pareja no era alguien del medio artístico, por ende no era una figura pública, y no le gusta serlo así que respeta su decisión de no aparecer en sus redes.

¿Por qué escondes al papá de tu hija? ¿Es casado?", le cuestionaron. "¡Me da mucha risa! Llevó más de 10 años con él ¡Jamás lo he escondido! Simplemente no le gusta aparecer en redes. Él no es público y lo respeto, ¿pero qué tal? ¡Qué ya hasta casado creen que es!", respondió Joanna.

Fuente: Instagram @vegabiestro