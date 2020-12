'Euphoria': Esta es la trama oficial del segundo capítulo especial de la serie

Estados Unidos.- Si hay una serie que es todo un éxito actualmente es Euphoria de la plataforma HBO y que es protagonizada por la reconocida actriz estadounidense Zendaya, que de hecho se convirtió en la mujer más joven en ganar el premio Emmy gracias al show.

Así mismo, este fin de semana se convirtió en algo tenso para los fanáticos del programa, pues HBO transmitió el primer episodio de dos de un especial que no pertenecer ni a la primera segunda ni temporada y que es una estrategia del creador del programa, Sam Levinson para mantener la historia relevante y que tenga conexión con la siguiente entrega.

El primer episodio llamado Los Problemas no Duran para Siempre trató sobre como el personaje de 'Jules' fuese dejada en la estación de tren y recayera, el primer episodio trata sobre como 'Rue' celebra la Navidad por mientras. Y la continuación llamada F * ck Anyone Who's Not A Sea Blob, abordará como 'Jules' reflexiona sobre el año durante las vacaciones de Navidad.

Sin embargo, esa continuación llegará a las pantallas del publico en HBO y HBO Max hasta el domingo 24 de enero, pero según se piensa, lo más probable es que llegue a la plataforma de streaming primero y dos días después al canal, tal y como sucedió durante este fin de semana.