"Falsos desgraciados": Eugenio Derbez pierde los estribos y regaña a Vadhir y Aislinn Derbez

Ciudad de México.- Aislinn Derbez compartió un tierno momento con su padre, Eugenio Derbez, quién molesto por la situación ha perdido los estribos contra la actriz y su hermano, Vadhir Derbez, señalando que solo lo presumían en redes sociales, pero realmente no eran así de cariñosos, por lo que los regañó y los llamó unos "falsos" y "desgraciados".

Nada más te grabas para que la gente crea que eres súper cariñosa conmigo, íjole, falsa, los dos, el otro día cite a los dos, desgraciados, para que me visitaran y me fueron a ver, solo 8 minutos se quedaron conmigo, 8 minutos y Aislinn dijo 'voy al baño' y ya no regresó, ni se despidió y el otro desgraciado igual", dijo Eugenio.