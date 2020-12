Filtran foto de David Zepeda junto a guapo cantante y así reacciona el galán de Televisa

Ciudad de México.- Una fotografía del galán de Televisa David Zepeda y el cantante boricua Ricky Martin está causando furor en redes sociales e incluso ha despertado, de nueva cuenta, rumores sobre las preferencias sexuales del actor sonorense.

Una imagen en la que aparecen juntos llamó la atención de internautas y se empezó a viralizar. Fue el propio Zepeda quien rompió el silencio sobre lo que significa para él el artista boricua y la relación que tienen.

Entre el cantante y el famoso histrión existe una gran amistad, pues Zepeda ha declarado anteriormente que lo admira por su talento, ya que cabe recordar que el actor incursionó en la música hace unos años pero hizo una pausa. Hace apenas unas semanas anunció en el programa Hoy que volvería.

Sin embargo, la fotografía no es reciente, pues se remonta al año 2015, que fue cuando fue publicada originalmente. En entrevista con el medio Suelta la Sopa, el sonorense soltó toda la verdad de esa imagen, que coincidió con la filtración de su primer video íntimo.

Yo sé quién soy y respeto enormemente el amor y sé perfectamente lo que tengo. No me afecta que haya ese tipo de especulaciones y que me relacionen. Sé lo que soy y lo que no soy y que viva el amor en todo caso".