La entrevista donde Jenni Rivera habló de su muerte poco antes de perder la vida

Ciudad de México.- Jenni Rivera dio una entrevista poco antes de morir en un trágico accidente de avión tras haber acabado el que sería su último concierto en la Arena Monterrey.

En una plática con Mara Patricia Castañeda, un año antes de la tragedia, Jenni tocó el tema de la muerte: "Siento que he vivido tantas cosas a mis 42 años, todas las dificultades que he vivido, pero me siento realizada, me siento hecha, me siento feliz… pudiera morir y decir ‘aquí descansa Jenni Rivera'".

En esa misma charla con la periodista Castañeda, 'La Diva de la Banda' siguió comentando que tenía temor de morir por sus hijos: "Le temo a la muerte, no por mí, por mis hijos. A mí me da miedo pensar qué va a pasar con mis hijos. No le temo por mi".

Cabe recordar que en la última conferencia de prensa en la que estuvo antes de perder la vida, Jenni declaró: "Me siento bendecida. No hay otra palabra más que sentirme bendecida, muy afortunada, muy querida. Yo muchas veces no puedo creer las cosas en mi vida profesional ni en la personal tampoco, que suceden en mi vida".

Este miércoles 9 de diciembre se cumplen 8 años de la muerte de la 'La Gran Señora', quien tras su concierto en Monterrey, se subió a una avioneta donde murieron 7 personas en total, 5 pasajeros y dos pilotos.