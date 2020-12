'Lady Di' de 'The Crown' afirma que le daría vergüenza conocer a los Príncipes William y Harry

Londres, Reino Unido.- Recientemente la joven actriz Emma Corrin impactó a los espectadores con su implacable actuación como la 'Princesa Diana' en la cuarta temporada de The Crown, y a pesar de haberse visto bastante cómoda y confiada con el papel.

Pero parece que hay algo que si la intimida y de lo cual tuvo el valor de revelar para la revista British GQ, pues confesó que le aterraría conocer a los Príncipes William y Harry, hijos de 'Lady Di' y añadió que no se encuentran en sus planes conocerlo, inclusive afirmó que se iría si llegaran a estar en el mismo lugar.

¡Si alguna vez los viera en una fiesta, probablemente me iría!", afirmó

Pero, admitió que le gustaría saber que piensan ambos de su interpretación y su reacción, pues considera que el decir que no le importa sería algo bastante ignorante de su parte. También añadió que entendía por que no han de querer el programa, pues comprende que quizás sería algo muy difícil.

No puedo imaginar... No voy a decir que no importa, porque eso sería ignorante. Si alguien hiciera un programa sobre mi abuela, que murió el año pasado, sería difícil para mí verlo".}