Mayra Rojas cuenta cómo es que la hija de su hermana Lorena toma el tema de la adopción

Ciudad de México.- Hace algunos años, la fallecida actriz, Lorena Rojas, en vida consiguió adoptar a una pequeña niña a la que llamó Luciana, sin embargo, tras la lamentable muerte, la menor volvió a ser adoptada por su tía, la también actriz, Mayra Rojas.

En su reciente encuentro con los medios de comunicación, la artista habló sobre su sobrina y como es que ella ha ido tomando el tema de la adopción a su corta edad.

'Yo he tenido tres mamás: la mamá que me tuvo en su panza, mi mamá Lorena y tú'", explicó Mayra Rojas sobre lo que su sobrina suele decir.

Entre otras cosas, la artista comentó que a Luciana no suele mencionarle mucho sobre Jorge Monje, quien fue pareja de Lorena en sus últimos días de vida, pues señaló que la infante convivió muy poco con él.

Jorge formó parte de la vida de Luciana muy poquito tiempo. ¿Legalmente? No había un lazo legal. Ella ve fotos donde está Jorge y no pregunta. Mientras ella no pregunte, no tengo nada más que decir", advirtió. “Ella convive con mis dos exmaridos y a los dos les dice papá. Entonces, esa imagen es la que quiero fomentar".