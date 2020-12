'Selena: La Serie': Actriz que interpreta a Yolanda Saldívar afirma que teme por su vida

Ciudad de México.- Selena: La Serie se está convirtiendo en todo un éxito a pocos días de su estreno, pues gracias a su elenco y a la interesante historia en la que se vio envuelta la difunta cantante Selena Quintanilla cuando estaba en camino de alcanzar la fama ha mantenido a la audiencia atenta.

Sin embargo, algunas personas pueden confundir lo que es ficción y lo que no, provocando el hecho de que la actriz Natasha Perez, quien interpreta a Yolanda Saldívar, mujer que asesinó a Selena el 31 de marzo de 1995 y que de hecho era la presidenta de su club de fans.

Es por eso mismo, que Natasha menciono durante una entrevista para Entertainment Weekly que para ella era fascinante analizar a Saldivar, pues lo que pasaba por la mente era interesante y reto para ella como actriz. Pero que luego entró en conflicto con el personaje, pues se sintió confundida con sus sentimientos.

Recuerdo haber trabajado con el director en la escena y me preguntó cómo me sentía. Le dije que me sentía en conflicto. La actriz que hay en mí está fascinada por el viaje de un personaje complejo, pero lo humano que hay en mí tiene todo tipo de sentimientos", mencionó