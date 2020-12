'Selena: La Serie': Hermana de Selena Quintanilla responde a las críticas del programa

Ciudad de México.- Hace unos días se estrenó la nueva producción de Netflix llamada Selena: La Serie, la cual está basada en el ascenso a la fama de la difunta cantante y 'Reina del Tex-Mex', Selena Quintanilla.

Y recientemente, la hermana de Selena, Suzette Quintanilla compartió lo que pensaba sobre el nuevo show y así mismo puso cara ante las críticas que ha estado recibiendo, pues a pesar de estar en el puesto número 1 en Estados Unidos, Selena: La Serie, tuvo críticas mixtas.

Sin embargo, según menciona en medio E! Online, Suzette se mostró bastante entusiasmada por la serie sobre su hermana, pues compartió en su cuenta oficial de Instagram varias publicaciones en relación a la serie, donde hizo notar lo mucho que le encantaba poder ver este nuevo proyecto en el que incluso su familia colaboró bastante.

No estamos emocionados.... puedes decirlo? De verdad mucho amor a cada uno de ustedes por el amor". Escribió

Previamente, Quintanilla había mencionado en una publicación de un anuncio, que la serie no era una película más, si no que también retrataba partes de su vida y de sus familiares cuando todo era inalcanzable para ellos. Así mismo, también comentó que sabía que algunas personas iban a odiarlo, mientras que otros no, pero que estaba consciente de eso y reconoció que eso sucedió hace 20 años con la película, pero que ahora era considerada todo un clásico.