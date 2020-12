'Titanes' se 'derrumban': Tensiones de 'Exatlón' divide a los rojos y les cuesta más que un atleta

Ciudad de México.- Tras el duelo de eliminación del pasado domingo 5 de diciembre en Exatlón, el exfutbolista Pato Araujo sintió que fue traicionado por su equipo, lo que sería el inicio de un 'derrumbe' entre la unidad de los 'Titanes' y que los haría perder más que al reconocido atleta, Mau Wow, como la fortaleza.

Pato tras ser mandado al duelo de eliminación por decisión de votos en el equipo, se ha sentido traicionado y ha asegurado que ya no hay nada bueno dentro del equipo rojo, que se ha perdido la unidad y la lealtad en este, por lo que no piensa dar más puntos a un equipo como ese.

Según el canal de YouTube, Proyecto TV, esto dividirá mucho a lo 'Titanes' y les dará una gran ventaja a 'Héroes' para que sus contrincantes pierdan la fortaleza, la cuál se disputara con tiros de cubos usando una resortera, y se vayan a campamento, lugar en el que en varias ocasiones se han visto su peores momentos pues comienzan a discutir y culparse entre ellos por perder las comodidades de su casa.

Pero eso no serían todas las malas noticias para los rojos, ya que al parecer ante la salida de Mau Wow se vería a una muy desanimada Mati Álvarez, algo que sospechan comenzara a afectar su desempeño dentro de la competencia y no rendirá como siempre, haciendo que sea un factor para perder la fortaleza, la que aún no se sabe a quién pertenecerá.

De igual manera se mencionó que se desconoce si Heliud Pulido podrá competir ya que tiene una lesión en la pierna, algo por lo que se negó que fuera a duelo de eliminación, mientras que supuestamente Aristeo Cázares estaría enloqueciendo por el encierro y haber perdido dentro de la competencia a su hermano, Ernesto Cázares, y a su mejor amiga del reality de TV Azteca, Mariana Ugalde.

Fuente: YouTube @proyectotv