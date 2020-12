Adal Ramones cuenta el verdadero motivo por el que se alejó de Yordi Rosado

Ciudad de México.- Hace ya varios años, el ahora extinto programa de televisión, Otro Rollo, vio nacer a una de las más entrañables amistades de la farándula entre el conductor, Adal Ramones y Yordi Rosado.

Sin embargo, luego de un largo tiempo, la unión entre estos dos se fue desvaneciendo, a tal grado que se llegó a especular que habría discordias entre ambos famosos.

Con esto en mente, en el canal de YouTube de Yordi, se tocó el tema sobre el distanciamiento que hubo entre los dos, poniendo sobre la mesa los motivos por los que se alejaron y como es que esto los hizo sentir en su momento.

Adal contó, que todo sucedió debido a sus exparejas, pues cuando Rosado se separó de su mujer, el conductor lo apoyó más a él, que, a la reconciliación, cosa que le afectó después, cuando si hubo dicho regreso.

Mientras que, por el lado de Yordi, cuando Ramones se separó, este se alejó y buscó más estar en soledad que en compañía.

No obstante, luego de echarse en cara todo lo que habían sufrido, ambos lloraron, disculpándose por no haberse contactado antes, por no haber estado en varios momentos especiales, etc.