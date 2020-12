Angelique Boyer cuenta cómo es que logra lidiar con el odio de los 'haters'

Ciudad de México.- Muy a diario, los famosos constantemente se ven expuestos al odio en redes sociales, pues basta con poco para provocar a los ‘haters’ y generar una ola de malos comentarios.

La bella actriz de telenovelas, Angelique Boyer, recientemente compartió con la prensa, que por fortuna no ha llegado a sufrir por el disgusto de los internautas, debido a que afortunadamente ha sabido manejarse en sus perfiles y fans.

Gracias a dios no he tenido es experiencia como del hate, he tenido más bien suerte en ese sentido, tengo a los mejore fans, trato de no caer en provocaciones, ni que ellos como fan club caigan en provocaciones y se empiecen a agredir entre fan clubs".