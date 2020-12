Chadwick Boseman: Revelan que el actor lloró en las grabaciones de su última película

Estados Unidos.- El último personaje que Chadwick Boseman tuvo la oportunidad de interpretar fue el trompetista 'Levee' en la película Ma Rainey's Black Bottom de Netflix y fue durante una entrevista con el director de la película Tony George C. Wolfe, donde mencionó una escena bastante conmovedora para el difunto actor.

Esto se debe a que en una escena, el personaje de Boseman desprecia a otro por ser un hombre de fe, y termina en un monólogo bastante emotivo, que el cual el director no pensó que Chadwick lograría en una toma y que termina con el mirando hacía el cielo tras desafiar a Dios.

Lo estábamos haciendo de una manera muy casual, y asumí que cuando Levee llegara al gran discurso, Chadwick se detendría. Pero no se detuvo. Siguió adelante y Levee se hizo cargo, fue crudo y explosivo... Después, Chadwick simplemente comenzó a sollozar, y Colman lo abrazó, y luego la novia de Chadwick básicamente lo levantó".

Chadwick estaba saliendo con Taylor Simone Ledward, la que tiempo después se convertiría en su viuda, pues los dos se casaron en secreto meses antes de que él muriera en agosto de este 2020, cuatro años después de que fuese diagnosticado con el cáncer de colon que acabó con su vida.

Además, el director comentó que Chadwick Boseman lucía todo el tiempo preocupado durante las grabaciones e incluso comentó que a veces parecía tener algo en mente o que entraba en una habitación y no hablaba con nadie, por lo que solía hacer bromas sobre si saludaría a los demás del elenco y producción, por lo que después de eso el actor comenzó a saludar a todos con un apretón de manos y un abrazo.

Me di cuenta de que Chad a veces tenía algo en mente. Entraba en una habitación y no hablaba con nadie... Luego le decía, Oh, ¿no vas a saludar a nadie?"