El joven y polémico novio de la mamá de Neymar, apuñalado en Cancún

Ciudad de México.- Desde que se hizo del conocimiento público la relación entre Nadine Goncalves, madre del futbolista, Neymar y un joven 28 años menor que ella, Tiago, la polémica ha sido parte de la vida del modelo, que en las últimas horas, relató que de manera sorpresiva y arbitraria fue apuñalado en un restaurante de Cancún.

A través de redes sociales, Tiago Ramos, denunció que mientras disfrutaba de unas vacaciones en Cancún, Quintana Roo, visitó un restaurante, donde sin darle explicaciones lo sacaron del lugar, y uno de los hombres asignados para esta tarea, lo apuñaló.

Casi muero por algo que no hice. Llegué al restaurante y pedí un plato de carne. No sé qué pasó. No hice nada, pero no me dejaron quedarme. Había tres hombres y uno me apuñaló. Esto no va a permanecer como está”.