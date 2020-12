Érika Fernández hipnotiza a internautas al exponerse como nunca y con contundente mensaje

Ciudad de México.- La presentadora deportiva Érika Fernández, por medio de su cuenta de Instagram compartió una llamativa imagen en la cual se le pudo ver derrochando belleza frente a la cámara.

En la instantánea se aprecia a la celebridad posando en traje de baño, acompañado de un contundente mensaje, en el cual habló de su labor en los medios de comunicación.

Pagué una apuesta en Lo mejor de Fox Sports y mucha gente me insultó en Twiter, me dijeron que solo era un objeto sexual, que no sabía hacer nada más que encuerarme, que después iba a decir que en mi trabajo me obligaron", escribió.