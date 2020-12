Exescort afirma que Christian Chávez lo contagió de VIH tras supuestamente engañarlo

Ciudad de México.- Un joven de 35 años, el cual no quiso revelar su identidad, relató que cuando trabajaba como escort, el cantante Christian Chávez lo habría contagiado de VIH, luego de tener un encuentro sin protección, a base de supuestos engaños por parte del exRBD.

Además añadió que el intérprete contactaba a hombres por medio de apps de ligue, con el fin de estar con ellos, fue entonces que este hombre lo acusa de haberlo dañado.

En 2012 regresé a la CDMX, me enamoré y me junté con una mujer. En 2016, pasamos por una situación económica complicada y para salir de ella, decidí trabajar como escort, y Christian fue uno de mis clientes", agregó.

Fue por la falta de dinero que él decidió dedicarse a esos negocios, en los cuales conoció al cantante, quien en 2016 le habría pagado por varios encuentros, los cuales provocarían su contagio.

El mejor amigo de mi, entonces, pareja se dio cuenta de nuestros problemas y me contó que él sacaba dinero prestando sus servicios a gays a través de Grindr. Mi ex estaba embarazada y necesitábamos dinero, así que en mis tiempos libres buscaba quién me contratar", mencionó.