Julián Gil y su novia celebran 10 meses de relación con tierna velada: "Gracias por la sorpresa"

Ciudad de México.- Desde hace varios meses que el actor argentino, Julián Gil, mantiene una sólida relación sentimental con la conductora mexicana, Valeria Marín, con quien incluso aseguró que no tendría problema en tener un hijo pese a la diferencia de edad.

Es por ello que el también modelo y conductor no dudó un segundo en compartir algunas fotografías a través de su cuenta de Instagram donde muestra lo feliz que se encuentra con su pareja ahora que están celebrando sus primeros 10 meses de feliz relación.

“Me he dado cuenta de que no te quiero... dejar escapar. Bendito ese café que nos unió... Te amo, felices 10 meses de pura felicidad. Gracias por la sorpresa”, escribió el ex de Majorie de Sousa en la publicación donde presume con orgullo la fiesta sorpresa que Valeria le preparó para festejar la importante fecha.

Cabe recordar que hace unas semanas, Julián Gil confesó durante una entrevista que se encuentra profundamente enamorado de la periodista de deportes y reveló que en sus planes no está un hijo con ella, sin embargo, tampoco descarta la posibilidad de llegara a pasar en un futuro.