Laura Zapata llama "misógino" a Alfredo Adame tras enterarse de los insultos que él le hizo

Ciudad de México.- Hace unos días, la famosa actriz de telenovelas, Laura Zapata, se mostró disgustada con Alfredo Adame, luego de que este anunciara su incursión a un partido político.

Tras esto, el también actor, despotricó contra la artista diciendo toda clase de insultos, llegando al grado de llamarla "vieja decrepita" y demás faltas de respeto.

En su reciente entrevista con el programa de espectáculos, De Primera Mano, Laura fue cuestionada sobre este tema, la actriz reaccionó molesta, sin embargo, trató no hablar de más y guardar la compostura.

No, no, no mi amor, no voy a entrar en ese tema, cruz, cruz y me cuido y me protejo, de un demonio", dijo.