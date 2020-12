Príncipe Carlos a la vanguardia: El futuro rey del Reino Unido lanza su propia línea de bufandas

Reino Unido.- Tras haber lanzado su propia línea de ropa sustentable, el Príncipe Carlos este mes de diciembre ha agregado a la lujosa colección de 18 prendas una más, una bufanda de lujo que ha sido diseñada a la vanguardia de la moda actual en el Reino Unido.

En noviembre el duque de Cornuellas agregó la prenda de manera limitada a la línea, la cuál tiene un precio de 195 euros, más de cuatro mil 600 pesos, con tres combinaciones otoñales con las ganancias destinadas a la iniciativa de Future Textiles de la Prince’s Foundation y para la Johnstons of Elgin.

El diseño de la bufanda también forma parte de la fundación Campaign for Wool, organización de la cuál es patrón y que estuvo detrás del diseño junto con Amy Powney, directora ejecutiva de la firma de moda Mother of Pearl, quién desde el primer momento supo que debía de ser a cuadros con un toque moderno.

Esperaba fusionar lo clásico con la modernidad para celebrar lo que debíamos tomar del pasado y lo que debemos hacer para salvaguardar nuestro futuro”, dijo Amy en sus redes sociales.

La bufanda tiene apenas unos días en el mercado y celebridades como Edward Enninful, editor en jefe de la revista Vogue británica, ya ha adquirido la prenda en la que participó el Príncipe de Gales pues busca que la industria textil trate de cambiar su sistema para crear ropa sustentable que dañe menos al medio ambiente con materiales biodegradables que duren más.