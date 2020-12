Reina Isabel II sin paz: Hijo de la monarca envuelto en el escándalo por íntimas revelaciones de su ex

Reino Unido.- La actriz de teatro, Ruthie Henshall, expareja del Príncipe Eduardo, recientemente ha dado una entrevista para I'm a Celebrity…Get Me Out of Here en la que ha dado íntimas revelaciones respecto a su antigua relación amorosa con el hijo menor de la Reina Isabel II, que al parecer no ha podido recibir paz por parte de los hombres de la Corona.

Como se sabe desde su esposo, el Príncipe Felipe de Edimburgo, el Príncipe Carlos, el Príncipe Andrés y su nieto, el Príncipe Harry, en diferentes momentos han protagonizado más de un escándalo mundial que según fuentes la han hecho rabiar y preocuparse sobre como queda el buen nombre de la familia real.

Aunque la actriz y el royal hace casi 40 años desde que terminaron su relación, ella ha hablado por primera vez del romance que mantuvieron cuando eran unos jóvenes de apenas 20 años, confesando momentos de suma intimidad en el Palacio de Buckingham, que aseguran fue una falta de respeto para la actual esposa del hijo menor de la monarca, Sophie de Wessex.

Entre sus confesiones, resaltó que en 1993 terminaron debido a que se dio cuenta de que debería renunciar a su carrera, la cuál ama, para poder formalizar una relación y posteriormente llegar al altar con él duque de Wessex.

Creo que tenía esperanzas de que podríamos seguir adelante en nuestra relación, pero de verdad creo que era muy consciente de que no podríamos a seguir adelante con nuestra relación, pero de verdad creo que era muy consciente de que no podría hacer lo que hago para ganarme la vida si me hubiera quedado con él”, expresó la actriz.

Recordó la ocasión en que en una ocasión Eduardo le presentó a su madre, Isabel II, lo que la dejó en completo estado de shock y no podía creer que estuviera enfrente de la líder de todo el Reino Unido, quién además de sería su suegra.

Estábamos en Windsor y vi una mesa afuera con gente alrededor, y fue ese momento de ¡Dios mío! ¡Se parece a la reina! Oh dios mío, es la reina. Y ese momento de presentación fue muy rápido. Eduardo dijo: ‘Es Ruthie’ y ella extendió su mano y yo la agarré y la estreché", añadió.

Tras estas revelaciones Ruthie causó un gran revuelo y mucha indignación entre el pueblo británico, ya que aseguró que en más de una ocasión usaron distintas habitaciones del Palacio de Buckingham para tener relaciones con el tío del Príncipe William, por lo que tuvo que disculparse de manera pública en el Mail Online.

Honestamente, olvidé que las cámaras estaban allí. Se suponía que era una broma pasada de moda, un poco burda. Pero era solo para el presentador, no estaba destinado a que todos lo escucharan. No tenía idea de que estaban grabando. Realmente me disculpo por ese comentario que no estaba destinado a ser escuchado por todos”, dijo Henshall al diario británico Mail Online.