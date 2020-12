Tino, exintegrante Parchís, narra el episodio más terrible de su vida al perder su brazo

Ciudad de México.- El cantante Constantino Fernández, mejor conocido como Tino, quien fuera la ficha roja de Parchís relató el amargo momento que vivió al enterarse que había perdido su brazo, luego de sufrir un accidente vial.

Yo salí de una reunión con un proveedor en Murcia, entonces volvía a la oficina... todo esto que te voy a explicar me lo han contado, porque yo no me acuerdo. El accidente tiene 10 u 11 años, ya ha pasado el tiempo. Esto me lo contó el tipo con el que choqué”, relató.

Fue mediante una entrevista para el programa El Minuto que Cambió mi Destino, donde afirmó que él no recuerda mucho y fue a los meses que él despertó en el hospital sin uno de sus brazos.

Y es que él llevaba un coche delante que iba zigzagueando, no iba conduciendo bien. Yo venía del lado contrario, pero, para no darle, lo esquivé e invadí el carril contrario, y colisioné con el que iba detrás de él, que era una furgoneta de reparto. El señor con el que yo choqué declara, porque no perdió la consciencia, solo se fracturó la rodilla, que el otro tipo se dio a la fuga", mencionó.

Por otra parte, menciona que el responsable de lo ocurrido se dio a la fuga, pues simplemente se fracturó la rodilla, por lo que a tanto tiempo siguen sin saber algo de la persona que ocasionó uno de los más grandes dolores de su vida.