Tras casi morir y volverse chofer, exactor de Televisa cancela su boda; su novia lo engañó

Ciudad de México.- A pesar de que hace algunos meses apareció de lo más feliz con su nueva novia y prometida, ahora el exactor Sergio DeFassio confirmó que había cancelado su boda pues descubrió que lo estaban engañando.

El querido artista mexicano ha tenido unos difíciles años pues fue diagnosticado con un enorme tumor en el cerebro que lo hizo alejarse del medio del espectáculo. Cuando trató de regresar, los productores le dieron la espalda debido a su condición de salud, pues creían que tendría problemas para aprenderse los diálogos.

Ante la falta de oportunidades en las empresas Televisa y TV Azteca, DeFassio buscó otras formas de salir adelante y comenzó a trabajar como chofer de la aplicación Uber.

Ahora Sergio volvió a recibir un nuevo 'golpe' pues aunque estaba muy ilusionado por casarse de la mano de Adriana Mora, quien es 36 años menor, descubrió que esta lo estuvo engañando y prefirió poner fin a su relación.

A través de una entrevista con la revista TVNotas, DeFassio explicó que Adriana es una mujer con carácter "rebelde" y no tomó en serio su romance. Él se enteró a través de las redes sociales que en lugar de salir a trabajar como se lo decía, se iba de fiesta con sus amigas.

Yo sólo le pedía que me avisara a dónde iba y obvio no había problema, ella era libre de hacer lo que quería. Además, me decía que se iba a trabajar y que se quedaba a dormir con una amiga porque salía muy tarde, pero eso nunca fue cierto, ¡se iban de antro!", comentó.