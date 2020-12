Tras volver a Televisa, Marco Antonio Regil confiesa en 'Hoy' que sigue soltero

Ciudad de México.- El famoso y exitoso conductor, Marco Antonio Regil, volvió a Televisa hace unos días pues participó en la reciente edición del Teletón; durante una entrevista exclusiva al programa Hoy confesó que ha estado haciendo a lo largo de todo el confinamiento.

Desde los pasillos de la televisora de San Ángel, el expresentador de Un minuto para ganar confesó que él también resultó afectado por el coronavirus pues tuvo que cancelar varios proyectos luego de que se decretara la cuarentena.

Marco Antonio reveló que se encuentra viviendo una etapa de plenitud en su vida pues pese a que tiene 50 años, él considera que se mantiene muy joven y en excelentes condiciones físicas.

Yo conozco gente que a los 20 ya les anda tronando el mofle horrible, pero yo estoy bien, como bien, duermo bien, no fumo, no tomo, me cuido, llevo una vida espiritual, sana", afirmó.