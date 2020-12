Alejandra Guzmán dedica emotivas palabras a Jenni Rivera ocho años de su muerte

Ciudad de México.- La cantante Alejandra Guzmán, recordó a su amiga Jenni Rivera a ocho años de su lamentable deceso, luego de que en el año 2012 sufriera un accidente en avión.

Fue mediante sus redes sociales donde aprovechó para dedicarle unas emotivas palabras acompañado de un video en el cual menciona que siempre la recordará.

Querida Jenni, quiero decirte que te extraño, que me encantó conocerte, que me encantó cantar contigo, cantar 'Eternamente bella', 'Hacer el amor con otro', que tanto te gustaba, y saber todo lo que has dejado en nuestros corazones'. Siempre fuiste neta, siempre fuiste chin..., amable, bonita y bella, así siempre te recordaré, y algún día te voy a volver a ver", expresó.