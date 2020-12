Anel Rodríguez deja boquiabiertos a internautas al disfrazarse de galleta

Monterrey, Nuevo León.- La presentadora de Multimedios Anel Rodríguez, por medio de su cuenta de Instagram compartió una llamativa imagen en la cual se dejó ver caracterizada de una galleta de jengibre.

En la instantánea se aprecia a la celebridad sentada en el suelo presumiendo sus pronunciadas piernas ante la cámara, al encontrarse completamente descubiertas.

Cabe señalar que ella no es muy constante en sus redes sociales, pero cada vez que publica no deja de sorprender y en esta ocasión no fue la excepción.

Las verdaderas amigas son con las que puedes pensar en voz alta", escribió.

Por el momento, el post ha logrado recaudar la cantidad de 63 mil 919 'me gusta', además de 427 comentarios, en los cuales destacan los elogios de sus fieles admiradores, quienes incluso la ven en su programa.