"Antes me odiaban": Horacio Villalobos expone a Dalú y Dennis de 'La Academia'

Ciudad de México.- El famoso conductor de televisión, Horacio Villalobos, es conocido por ser una persona sin pelos en la luenga, pues, cuando se trata de dar su opinión tiende a pecar de honesto con sus comentarios.

Sin embargo, esto bien le podría costar hacerse de algunos enemigos que no estarían del todo de acuerdo con sus puntos de vista, tal como le pasó en La Academia, el famoso reality show de TV Azteca.

Para muestra de ello, fue su reciente encuentro con los exacademicos, Dalú y Dennis, en Venga a Alegría, el exitoso programa matutino que conduce.

Miren a quien me encontré, Dalú y Dennis de La Academia… que antes me odiaban y ahora me adoran", dijo Horacio, haciendo que los jóvenes apenados dijeran que no era cierto.