Ashley Tisdale decepciona a los fans de 'High School Musical' tras reciente confesión

Estados Unidos.- La actriz estadounidense Ashley Tisdale conocida por interpretar a 'Sharpay Evans' en High School Musical confesó ciertos detalles sobre el aniversario número 15 de la franquicia que decepcionó bastante a los fieles fanáticos del musical más famoso de Disney.

Pues la estrella que previamente se sintió orgullosa por el éxito de las películas, sin embargo mencionó que ni siquiera estaba al tanto de que la película celebraría 15 años desde el estreno de la primera parte, pues comentó que siente que cada año celebran el importante momento.

Honestamente, he perdido la pista porque cada año, hay un aniversario para una de esas películas. Espero que cada año haya otro aniversario... Es simplemente... un poco loco. Siento que lo celebramos todos los años casi en este momento".

Así mismo, Tisdale reveló que no mira las películas, pues ella comenta que no disfruta mucho verse en pantalla, inclusive bromeó un poco de que quizás a lo mayoría de los actores no les ha de gustar verse a si mismos. Además, previamente ha dejado en claro que no desprecia la franquicia e incluso la suele recordar con mucho cariño.

No me miro en nada. Realmente no conozco a ningún actor que disfrute mirándose a sí mismo".

Ashley también contó que el elenco se reunió para el décimo aniversario hace algunos años y afirmó que le parecía fascinante como todos recordaban con tanto aprecio las películas. También confirmó que todos siguen siendo buenos amigos y que también tienen contacto entre ellos.