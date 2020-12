Corona británica crece: Nieta de la Reina Isabel II está embarazada de su tercer hijo

Reino Unido.- La familia real británica terminará este 2020 con grandes noticias, pues Mike Tindall, esposo de Zara Tindall, ha confirmado en una reciente entrevista que la hija de la Princesa Ana está embarazada, a la espera de su tercer hijo, el cuál se convertirá en el noveno bisnieto de la Reina Isabel II y se sumará a la lista del los herederos a la Corona.

Mike, famoso exjugador de Rugby, durante su entrevista en el podcast, The Good, The Bad & The Rugby, reveló que él y Zara están esperando a su tercer hijo, el cuál nacerá en el año 2021, aunque no se sabe en que mes úes no reveló cuanto tiene de embarazo.

Ha sido una buena semana para mí, el tercer Tindall está en camino", dijo Tindall en el podcast.

La familia de la nieta de la actual monarca del Reino Unido se encuentra muy emocionada con la llegada de este nuevo integrante, que tampoco se sabe si será mujer o hombre, ya que Zara sufrió dos abortos espontáneos después de su primogénita de 6 años y antes de haber dado a luz su pequeña de 2 años, que ocupan el puesto 17 y 18 respectivamente, en la lista para subir al trono.

La exestrella de Rugby señaló que está encantado con la noticia y amara a su descendiente sin importar que sea, pero aseguró que espera que su tercer bebé sea un varón ya que ya tiene dos hermosas niñas.

Me gustaría un niño esta vez, tengo dos niñas y me gustaría un varón. Me encantará si es niño o niña, pero por favor, que sea niño", dijo bromeando.

Cada embarazo de la familia real siempre suele ser anunciado de una manera muy formal mediante las redes sociales oficiales de la familia, pero en está ocasión se realizó en el podcast, haciéndolo algo más informal, pero que no detuvo de que la Reina Isabel II y su marido, el Príncipe Felipe de Edimburgo emplearan sus redes para mostrar su emoción.

Su Majestad y el duque de Edimburgo han sido informados de la noticia y están encantados", expresa el comunicado de la casa real.

Cabe mencionar que este será el segundo bisnieto que recibirá Isabel II, pues hace un mes que la Princesa Eugenia, hija del Príncipe Andrés, que se encuentra esperando a su primer hijo con el empresario Jack Brooksbank, y si Meghan Markle no hubiera perdido a su segundo hijo con el Príncipe Harry habrían sido tres nuevos herederos los que presentarían.