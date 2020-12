A 8 de la muerte de Jenni Rivera esto es lo que sucedió con la familia de 'La Diva de la Banda'

Ciudad de México.- Este 9 de diciembre se celebra el aniversario luctuoso de Jenni Rivera, quien falleció al estrellarse el avión en el que viajaba con su equipo mientras se trasladaba a la Ciudad de México.

Sin duda, el deceso de la cantante dejó un gran vacío en la escena musical, pero sobre todo en su familia, quienes se han tenido que sobreponer a la difícil pérdida de la intérprete y a 8 años de la muerte de la 'Diva de la Banda', así ha cambiado la vida de su familia.

Tras el trágico deceso de Jenni, la matriarca de la familia enfrentó otro duro golpe y recientemente reveló que en el 2014 le diagnosticaron cáncer de mama.

Me operaron y me cortaron el pecho, pero la herida no cerró porque tengo diabetes, después me dijeron que tenía que hacerme las quimios que eran seis, aparte de eso era una inyección cada dos semanas. Me daba vómito, era terrible, yo se que para mis hijos era muy difícil, para mí también, fingir que no me dolía, fingir que estaba bien".

Doña Rosa actualmente se encarga de las labores altruistas iniciadas por Jenni y asegura que no está cerrada a encontrar de nuevo el amor tras su divorcio de Don Pedro Rivera.

El padre de los Rivera sigue dirigiendo la casa disquera Cintas Acuario, como lo hacía antes del fallecimiento de la cantante, desde donde sigue apoyando talentos y en el 2019 sorprendió a más de uno revelando que se había vuelto a casar, ahora con su asistente, Juana Ahumada :

Don Pedro ha manifestado estar tranquilo y feliz en esta nueva etapa de su vida y ha regresado a trabajar al lado de su hijo, Lupillo Rivera, para ayudarlo en sus futuros proyectos como cantante.

Se dice que Gustavo Rivera tuvo una fuerte disputa con Lupillo Rivera tras el fallecimiento de Jenni e incluso llegó a golpear con un bate el auto del cantante frente a sus hijos pequeños, situación que llevó a mantener un distanciamiento dentro de la misma familia.

Con el pasar de los años parece que los hermanos lograron resolver sus diferencias, pero recientemente Gustavo Rivera volvió a convertirse en noticia al sufrir un aparatoso accidente automovilístico, hecho que ha preferido mantener en el misterio y en el que al parecer estuvo en riesgo su vida, afortunadamente no pasó a mayores y su hermano menor , Juan Rivera, habló un poco sobre el tema :

'El Toro del Corrido' fue duramente criticado y cuestionado por su proceder tras la muerte de su hermana, Jenni Rivera, lo que lo llevó a distanciarse del resto de su familia por varios años, hasta el 2018, que anunció su divorcio de Mayeli Alonso después de 12 años de matrimonio.

Tras confirmar su ruptura, Lupillo recuperó poco a poco la cercanía con su familia mientras lidiaba con el escándalo mediático de su separación.

Meses después, el cantante participó en La Voz México donde inició un romance con su colega Belinda, de quien se dice estuvo muy enamorado al grado de tatuarse el rostro de la cantante en el brazo, pero la relación duró muy poco y aunque quedó algo lastimado, se repuso pronto e inició un noviazgo con una guapa chica de 25 años mientras considera borrarse el tatuaje de Beli:

El hermano menor de Jenni fue uno de los que más han sufrido la partida de la intérprete y aunque profesionalmente se ha destacado con su empresa de producción y representación, emocionalmente sigue lidiando con la ausencia de su hermana.

Ya casi no he querido llorar, me he guardado mucho, me duele ver cosas de mi hermana, me duele ver cosas de ella, la psiquiatra me dice que he bloqueado todo ese dolor".