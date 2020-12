Destrozado, Lupillo Rivera revela en 'VLA' lo mucho que extraña a Jenni Rivera

Ciudad de México.- El famoso intérprete de banda, Lupillo Rivera, brindó una entrevista exclusiva al programa Venga la Alegría para contar anécdotas y algunos recuerdos de su hermana Jenni Rivera, ahora que se cumplen 8 años de su lamentable y repentina muerte.

A través de una videollamada con la conductora Blanca Martínez 'La Chicuela', el conocido 'Toro del Corrido' confesó lo mucho que extraña a la 'Diva de la Banda', quien murió el 9 de diciembre de 2012 durante un accidente aéreo en la sierra de Nuevo León.

Lupillo señaló que ya no tiene pensado volver a sacar un tema con la fallecida Jenni, además reveló que cuando se acerca la fecha del aniversario luctuoso, él se derrumba al recordar que su hermana ya no está viva.

Mira, yo no acostumbro a hacer planes ese día, todos los días es un pensamiento de Jenni, siempre la pienso a diario, pero cuando se acerca la fecha, me empieza a afectar", dijo Lupillo visiblemente destrozado.

Por su parte, Gustavo Rivera también habló para las cámaras del matutino de TV Azteca y comentó cómo le ha afectado la partida de su hermana menor.

Fue muy difícil porque el 8 de diciembre yo estaba casando a mi hija menor y yo sin saber lo que estaba pasando, pero recuerdo muy bien que una mujer me pidió la canción de Paloma negra y ya en la mañana me avisaron que no encontraban el avión de Jenni", explicó.