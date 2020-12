Eric del Castillo se disgusta con su hija, Kate, por hablar del maltrato que vivió con su ex

Ciudad de México.- Luego de que Kate del Castillo reviviera los momentos de violencia que padeció junto al futbolista Luis García durante su matrimonio, ahora su padre, Eric del Castillo, se mostró renuente a hablar del lamentable episodio que vivió su famosa hija.

Durante la entrevista que brindó al programa De Primera Mano, el actor se manifestó en contra de retomar el caso y hacerlo vigente.

Yo creo que ese asunto ya no debe tocarse. Entiendo que mi hija lucha contra el machismo, la felicito y me siento orgulloso, pero ya pasó el tiempo y no decir nombres", expresó Del Castillo.