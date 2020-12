Exreina de Belleza revela tener Covid-19 e impacta con sus confesiones: "Es solo una gripe"

Ciudad de México.- La famosa exreina de Belleza, actriz y cantautora, María Conchita Alonso, reveló a través de un video compartido en su cuenta de Instagram que ha dado positivo a la enfermedad de Covid-19; sin embargo, sorprendió al confesar que ella deseaba contagiarse.

Esta mañana me dijeron que tenía Covid… cuando mi doctor me dijo eso dije 'pero si yo me siento bien, es como una gripe'", dijo en primera instancia la actriz asegurando que adquirió el virus en medio de una filmación en California.