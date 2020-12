Frida Sofía no se queda callada y así responde a críticas de Enrique Guzmán

Ciudad de México.- Frida Sofía, polémica hija de Alejandra Guzmán, fiel a ella misma no se ha querido quedar callada y ante las críticas de su abuelo, Enrique Guzmán, hacia su talento para el canto, pues aseguró que "no canta", ha respondido de esta sorprendente manera.

El pasado martes 8 de diciembre en una entrevista el interprete de Popotitos, por segunda ocasión ha negado que haya una pronta reconciliación entre Frida, 'La Guzmán' y el resto de la Dinastía Pinal, incluido él, rematando con que no piensa en hacer un dueto con la joven ya que considera que ella "no canta".

A estas declaraciones la interprete de Ándale ha respondido sorpresiva y contundentemente frente a las cámaras de Chisme No Like, señalando que la tenía muy sin cuidado lo que pensara él o el resto de la gente, pues seguiría luchando por su sueño.

Yo con él no quiero ni verlo, mucho menos cantar, ahora que él diga que y no canto, está bien, no me importa, yo sé que es mi pasión, yo sé que sí canto, que no he demostrado mi potencial, porque me ha tocado salir adelante sola en mi carrera musical, mucha gente se burla pero no me voy a dar por vencida jamás, su opinión ya no tiene importancia", agregó.