Letitia Wright quien es 'Shuri' en 'Black Panther' corre peligro de ser despedida de Marvel

Estados Unidos.- Hace algunos días, la actriz Letitia Wright quien es 'Shuri' en Black Panther, pasó por una terrible controversia, esto se debe a que la actriz afroamericana compartió algunas opiniones bastante polémicas sobre la vacuna de coronavirus en un video, donde también se mencionaban ciertos comentarios transfóbicos.

Tras esta problemática, Letitia comenzó a ser fuertemente atacada en redes sociales, por lo que tras todas las críticas, ella decidió borrar la publicación y se disculpó públicamente. Sin embargo, la actriz no pudo evitarse el disgusto de la empresa, quienes estaban bastante molestos por todo lo ocurrido.

Puesto que los ejecutivos le llamaron para advertirle que tenga más cuidado con lo que publica, ya que la empresa no desea hacer controversias innecesarias, tras esto. Wright optó por eliminar todas sus redes sociales directamente, ya que fue bastante reprendida y no busca perder su trabajo, pues va comenzando con su carrera en la industria.

Sin embargo, por el momento esto no significa que Letitia Wright esté por salir de la franquicia, si no que debe de ser mucho más atenta con lo que publica o comparte si no desea perder su personaje como 'Shuri'. Así mismo, se cree que ella tome el manto de 'Black Panther' tras la inesperada muerte de Chadwick Boseman en agosto.