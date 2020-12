Marichelo alarma a sus seguidores al ser captada un hospital con collarín

Ciudad de México.- La hermana mayor de Anahí, Marichelo mediante sus redes sociales sorprendió a sus seguidores, luego de aparecer desde un hospital con un collarín, y en mal estado, por lo que aprovechó para explicar que fue lo que ocurrió.

Y es que todo se dio cuando fue ingresada al quirófano, donde notó que alguien estaba grabando por lo que optó por hablar al respecto, con el fin de que no se hiciera chisme.

Se trata de una cirugía de hernia de disco en la columna, misma que le provocó dolor, además de que ha perdido la movilidad de una de sus manos, motivo por el cual decidió atenderse.

Me siento maravillosamente bien, me siento muy bien, un poquitito de dolor y ya. Se los quiero contar porque vi a alguien que mientras me metían a quirófano me venía siguiendo con su celular y decidí mejor contárselos yo, como son las cosas y luego no digan mentiras", agregó.