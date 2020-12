¿Más cirugías? Lorena Herrera deja a todos boquiabiertos al publicar tremenda foto de su cara

Ciudad de México.- La reconocida y talentosa actriz, Lorena Herrera, causó gran revuelo y alboroto en redes sociales al compartir una enloquecedora fotografía en la que aparece haciendo derroche de la espectacular e inigualable belleza que la caracteriza desde siempre, sin embargo, esto no resultó del agrado de muchos.

Fue a través de su cuenta oficial de Instagram, que la guapa intérprete publicó la instantánea en la que se le aprecia posando cautivadoramente y muy de cerca a la cámara mientras modela más radiante y seductora que nunca, lo cual desató una ola de opiniones compartidas.

Desde que tenia 18 años no me cortaba el cabello tan corto. A veces usaba peluca para lograr ese look. El cabello, es una de las mejores herramientas que tenemos para cambiar! Te lo pintas, lo cortas lo rizas, extensiones, peluca, lo alacias, un peinado y listo el cambio".