Montserrat Oliver revela que llegó a estar desesperada por su economía en la pandemia

Ciudad de México.- La actual contingencia por Covid-19 ha afectado enormemente a la industria del entretenimiento, pues debido a esto se han cancelado diversos eventos y presentaciones.

En su reciente entrevista con los medios, la conductora de televisión, Montserrat Oliver, compartió que ella estaba enterada de esta situación, pues aseguró que en un momento llegó a sentirse desesperada y aterrada por su economía, pues corría el riesgo de quedarse sin trabajo.

Los cantantes no pueden hacer conciertos, no hay eventos, entonces sí, nos ha pegado durísimo, yo cuando me empecé a desesperar, en la cuarentena, que fue más bien una añentena de todo el año que no había trabajo ni nada".